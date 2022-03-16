Український форвард Бенфіки поділився емоціями після перемоги над Аяксом і кваліфікації у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Яремчук вийшов на 72-й хвилині, а незабаром після його появи Бенфіка забила. Дарвін Нуньєс замкнув подачу з кутового і вивів "орлів" у 1/4 фіналу. Жеребкування відбудеться у п'ятницю, 18 березня.

Аякс – Бенфіка – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"У нас чудова команда з якісними гравцями. Вся Бенфіка мріяла вийти у чвертьфінал і ми зробили все можливе для досягнення цієї мети. Гра була дуже складною, але саме наша команда йде далі.

Фірмовим стилем гри Аякса є активний пресинг. Для мене було важливим вміти тримати м'яч, створювати простір для своїх товаришів по команді і намагатися забити. Ми забили і виграли, це головне", – цитує Яремчука офіційний сайт Бенфіки.

Mais Futebol опублікував ще один коментар українця. "Я професіонал, мені потрібно боротися тут, на полі. Мої друзі воюють в Україні, мій народ воює в Україні, а мені потрібно боротися тут.

Я віддаю все, що можу. Я не можу битися там, але можу битися на полі. Роблю все, що можу, намагаюся показати свою країну у футболі. Звісно, ​​я багато думаю про цю ситуацію", – сказав Яремчук.

Зауважимо, Роман став третім українцем, команда якого вийшла у чвертьфінал ЛЧ. Раніше туди кваліфікувалися Реал (Андрій Лунін) і Манчестер Сіті (Олександр Зінченко).

Бенфіка сенсаційно перемогла Аякс і вийшла у чвертьфінал ЛЧ – єдиний гол забили після виходу Яремчука