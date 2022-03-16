Роман Яремчук, как три недели назад, остался на скамье для запасных. В домашнем матче именно гол украинского легионера спас Бенфику от поражения.

Бенфика сенсационно победила Аякс и вышла в четвертьфинал ЛЧ – единственный гол забили после выхода Яремчука

Аякс снова полностью доминировал и еще до перерыва должен был забивать даже не один мяч. Но лиссабонцы отбивались и ждали своего момента. Такой появился вскоре после того, как на поле вышел Яремчук. Правда, сегодня героем суждено было стать его напарнику по атаке Дарвину Нуньесу. Уругваец головой замкнул подачу со штрафного и выбил Аякс из Лиги чемпионов.