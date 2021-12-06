"Переход был, скажем так, с шероховатостями. Была такая ситуация, что у меня был заключен предварительный контракт с киевским Динамо с 1 января 2000-го, а контракт с Зенитом завершался 31 декабря 1999 года.

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В отпуск Зенит ушел 1 ноября, и мне позвонил по телефону Игорь Суркис. Сказал, чтобы я собирал вещи – я игрок Динамо. Зенит выходил из отпуска 21 декабря, а у меня контракт до 31-го. К этому числу должны были быть решены все финансовые вопросы моего перехода, но они не были решены. И вот 21 декабря мне звонит по телефону Мутко и спрашивает, почему я не на работе. Отвечаю: "Не понял?"

Я сразу набрал Игоря Михайловича и поведал ситуацию. Суркис сказал, чтобы я вернулся в Зенит и побыл там еще несколько дней до Нового года, а 1-го числа переезжал в Киев. Немного мне была неприятна эта ситуация, потому что я перевез семью и все вещи в Киев. Я думал, что этот вопрос решится. Там мне начали контракт предлагать другой, давай оставайся. Я этого не сделал и вернулся в киевское Динамо", – признался Максимюк в интервью FanDay.

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