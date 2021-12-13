Колишній півзахисник Барселони і Ман Сіті Яя Туре продовжує шукати себе у тренерській професії.

Ахмат на своєму офіційному сайті оголосив про відхід 38-річного івуарійця, який хоче розпочати самостійну роботу тренера.

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Туре поповнив тренерський штаб Ахмата лише у червні цього року, а перед цим 4 місяці провів у донецькому Олімпіку. Молодий фахівець проходив стажування у Тоттенхемі, проте не перетинався з першою командою "шпор". Нещодавно Туре отримав ліцензію категорії А, яка дозволяє працювати головним тренером, але не в елітних дивізіонах.

Нагадаємо, хавбек завершив кар'єру гравця у січні 2020-го. Яя встиг пограти за такі клуби, як Олімпіакос, Манчестер Сіті, Барселона, Монако, донецький Металург і Беверен.

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