Закаленного уругвайца не испугаешь файерами и разбитым окном в автобусе.

Ливерпуль – Реал Мадрид – 0:0 – видеообзор матча

"На самом деле ничего не произошло. Я родом из Пеньяроля, где такое случается постоянно. Это даже можно считать бонусом. Ты идешь с мыслями: "Я выйду на поле и буду убивать. Я отдам все силы", – приводит слова Вальверде Invictos.

Добавим, что провокация не смогла поколебать уверенность Реала. Мадридцы отстояли нулевую ничью, которая позволила пройти в полуфинал Лиги чемпионов.

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