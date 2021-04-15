"Я выйду на поле и буду убивать": Вальверде отреагировал на грубую провокацию фанатов Ливерпуля
Хавбек Реала Феде Вальверде абсолютно спокойно воспринял нападение болельщиков Ливерпуля перед матчем 1/4 финала ЛЧ.
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"На самом деле ничего не произошло. Я родом из Пеньяроля, где такое случается постоянно. Это даже можно считать бонусом. Ты идешь с мыслями: "Я выйду на поле и буду убивать. Я отдам все силы", – приводит слова Вальверде Invictos.
Добавим, что провокация не смогла поколебать уверенность Реала. Мадридцы отстояли нулевую ничью, которая позволила пройти в полуфинал Лиги чемпионов.
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