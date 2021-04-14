Ливерпуль – Реал: фанаты "красных" разбили окно автобуса мадридцев, который подъехал к Энфилду
21:35 - Читати українською
Болельщики Ливерпуля пытаются оказать давление на Реал перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ.
На подъезде к Энфилду автобус мадридцев забросали всяким мусором, сообщает El Chiringuito.
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Одна из бутылок разбила окно, создав огромную дыру. К счастью, никто из пассажиров травм не получил, и Реал благополучно добрался до раздевалки.
К слову, первая встреча завершилась уверенной победой "сливочных" (3:1). Ответный матч состоится сегодня, 14 апреля, начало в 22:00.
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