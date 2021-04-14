Болельщики Ливерпуля пытаются оказать давление на Реал перед ответным матчем 1/4 финала ЛЧ.

На подъезде к Энфилду автобус мадридцев забросали всяким мусором, сообщает El Chiringuito.

Ливерпуль – Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Одна из бутылок разбила окно, создав огромную дыру. К счастью, никто из пассажиров травм не получил, и Реал благополучно добрался до раздевалки.

К слову, первая встреча завершилась уверенной победой "сливочных" (3:1). Ответный матч состоится сегодня, 14 апреля, начало в 22:00.

Ливерпуль – Реал Мадрид: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов