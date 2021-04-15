Загартованого уругвайця не злякаєш фаєрами і розбитим вікном у автобусі.

Ліверпуль – Реал Мадрид – 0:0 – відеоогляд матчу

"Насправді нічого не відбулося. Я родом з Пеньяроля, де таке трапляється постійно. Це навіть можна вважати бонусом. Ти йдеш з думками: "Я вийду на поле і буду вбивати. Я віддам усі сили", – наводить слова Вальверде Invictos.

Додамо, що провокація не змогла похитнути настрій Реала. Мадридці відстояли нульову нічию, яка дозволила пройти до півфіналу Ліги чемпіонів.

Ліверпуль – Реал: заслужений прохід мадридців у півфінал ЛЧ, прекрасний матч Каземіро і переоцінена криза "червоних" - ЛЧ Top News