"Поздравляю Мадрид. Это не вопрос справедливости или несправедливости. Мы не смогли забить еще один гол. Как тренер ты думаешь о том, чтобы создавать больше, а они создают меньше, но иногда этого недостаточно. Не в чем упрекнуть. Они в полуфинале, а мы нет.

Сейв Лунина после пижонского удара Бернарду в серии пенальти в видеообзоре матча Манчестер Сити – Реал

Мы должны иметь изящество на последних метрах. В последних нескольких играх, которые мы провели здесь, мы были на очень высоком уровне. При счете 4:3 и 4:0 мы доминировали, сегодня также. Но нам не удалось забить.

Реал очень хорошо защищался и с невероятной солидарностью. Я ни о чем не жалею. Мы делали все. И в обороне, и в атаке. За исключением двух-трех переходов, мы играли чрезвычайно хорошо во всех аспектах, но, к сожалению, не смогли победить. Замены Холанда и де Брюйне? Они попросили меня о замене, они не могли продолжать.

Было ли больнее проиграть по пенальти? Что есть, то есть. Мы должны были выиграть. Мы должны были выиграть из-за того, как мы играли. Все были на высоте. Чтобы победить Мадрид, нужно быть на высоте. Мы были на высоте, но этого было недостаточно.

Везения не существует, как говорил Кройф. Мы не забили. Мы делали все, кроме того, чтобы забить. Проигрывать так больно. Но в то же время это замечательно. Вы не можете выигрывать каждый раз, но мы старались, и у нас получилось. Мы показали свою индивидуальность против Мадрида, и я не знаю, что еще мы могли бы сделать. Мы проиграли по пенальти 4:3, это то, чего нам не хватило.

Это футбол. Возможно, в другом виде спорта мы бы выиграли, но футбол тем и прекрасен, что в нем есть такие вещи. Мы могли лишь играть так, как мы играли, бить по воротам, делать хорошие переходы... Мы не стремились выиграть 4:0, мы просто хотели быть собой и показать свою индивидуальность. Мы это сделали, но этого было недостаточно. Мы вылетели. Надо было забивать раньше. Но пенальти – это то, что случается...

Я уверен, что болельщики получили удовольствие. Я уверен, что мадридские болельщики будут счастливее всех. Мы получили хороший результат на Бернабеу, но сегодня не смогли пройти дальше. Этого было недостаточно. Мадридцы смогли выстоять. Мы всегда находим способ взломать такую плотную оборону, но сегодня нам чего-то не хватило. Надо просто смириться с этим", – цитирует наставника "горожан" AS.

Напомним, что после основного времени счет в матче между Реалом и Манчестер Сити был ничейным. Судьба путевки в полуфинал решилась в серии послематчевых пенальти. Мадридцы, благодаря великолепной игре Лунина, одержали победу.

Лунин затянул Реал в полуфинал ЛЧ – месть в серии пенальти, 8 сейвов, злой гений для де Брюйне и стена для Ман Сити