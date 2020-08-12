"Я упаковал чемодан до 23 августа": Гризманн дерзко намекнул на победу Барселоны в Лиге чемпионов

Форвард Барселоны Антуан Гризманн не сомневается в своей команде перед решающими матчами плей-офф Лиги чемпионов.

"Я упаковал чемодан до 23 августа (дата финала – прим), привез с собой PlayStation. Бавария – это мощная команда, имеющая много сильных игроков. Они привыкли держать мяч, и нам будет очень сложно победить эту команду.

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Сейчас каждый имеет шанс выиграть турнир. Бавария – наш соперник, Атлетико опасен в одном матче, также Сити Пепа Гвардиолы и ПСЖ. Осталось три игры. Путь трудный, но у нас есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – заверил Гризманн в комментарии Sport.

Напомним, поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Баварией состоится 14 августа.

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