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"Я запакував валізу до 23 серпня": Грізманн зухвало натякнув на перемогу Барселони в Лізі чемпіонів

22:03 - Читать на русском
"Я запакував валізу до 23 серпня": Грізманн зухвало натякнув на перемогу Барселони в Лізі чемпіонів
Антуан Грізманн / Getty Images

Форвард Барселони Антуан Грізманн не сумнівається у своїй команді перед вирішальними матчами плей-офф Ліги чемпіонів.

 

"Я запакував валізу до 23 серпня (дата фіналу – прим), привіз із собою PlayStation. Баварія – це потужна команда, що має багато сильних гравців. Вони звикли тримати м'яч, і нам буде дуже складно перемогти цю команду.

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Зараз кожен має шанс виграти турнір. Баварія – наш суперник, Атлетіко небезпечний в одному матчі, також є Сіті Пепа Гвардіоли та ПСЖ. Залишилося три гри. Шлях важкий, але у нас є все, щоб виграти Лігу чемпіонів", – запевнив Грізманн в коментарі Sport.

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Баварією відбудеться 14 серпня.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона - Баварія Антуан Антуан Грізманн Барселона Барселона
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