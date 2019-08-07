"Я так понимаю, что 14 августа Динамо останется без тренера": реакция соцсетей на провал Хацкевича и Ко в Брюгге

Киевское Динамо начало еврокубковую кампанию с выездного поражения от бельгийского Брюгге (1:0) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
Динамо минимально уступило Брюгге, пропустив с пенальти на 37-й минуте поединка. Команда Хацкевича снова разочаровала, продемонстрировав печальный футбол, который не понравился ни экспертам, ни фанатам.
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Ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганик ожидал более качественной игры в исполнении вице-чемпионов Украины: "Честно говоря, я ожидал что Динамо будет выглядеть солиднее! Были неплохие отрезки игры, но то, что не забили и пропустили будет очень большой проблемой в домашнем матче! В Киеве нужно будет играть очень осторожно!!!".
Экс-комментатор каналов Футбол Виктор Вацко называет главную проблему Динамо, которая ризикуэ стать для киевлян роковой: "Этот Брюгге можно и нужно проходить. Но не с таким браком в передачах, которые должны были бы становиться ключевыми".
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Журналист Александр Золотогорский удивляется некоторым кадровым решениям Хацевича: "А вот что не понимаю: почему играет Кадар, а Попова нет даже заявке. Это для меня дикий сюр. Представьте, если бы Зидан вместо молодого Варана ставил бы "опытного" Альбиоля, который режет каждом матче".
Бывший ведущий культовой программы "Проспорт" Евгений Зинченко, подождет с выводами к ответному матчу: "Это тот случай, когда об игре Динамо лучше молчать. Подождем, что тренер и игроки придумают".
Экс-президент ПФЛ Святослав Сирота лаконично отметил лучших и худших в составе Динамо.
Журналист и комментатор Вадим Скичко поместил свое настроение в один мэм.
Блогер и футбольный аналитик Михаил Смоловой эмоционально "разнес" тренерский штаб Хацкевича: "Уже бомжи под моим парадным смеются. Они понимают, что такое сочетание футболистов с такими функциями не могло сыграть иначе. Это было бы преступлением.
Тренерский штаб, по всей видимости, рассчитывал на чудо. Но Бес не смог реализовать момент, который сам себе и придумал...
Вы уж простите, но я не понимаю организацию процессов, где все отдано на откуп оккультным наукам...".
Журналист и блогер Кирилл Крыжановский пока не видит, за счет чего Динамо может пройти дальше: "Брюгге произвел впечатление гораздо более организованной и думающей команды. Разумеется, не все потеряно, но в Киеве нужно не просто прибавить, а кардинально прибавить.
Пока не видно как. Брюгге - хорошая, но совершенно не топовая команда. Ошибаются – не меньше нашего. Бери и реализуй то, что они напривозили.
Организация игры в атаке - самое большое разочарование матча"
Наш киберспортсмен Евгений Мостовик жалеет, что Динамо не делает ставку на молодых чемпионов мира: "Смотрел игру Динамо, и думал себе: "Супряга, Булеца, Попов...". Родригес, кстати, понравился дебютом. Не без ошибок, но очень даже добавил динамики в атаке".
Фанатское сообщество также взорвалась волной возмущения. Мы выбрали самое интересное:
"На дно не залегли, но погружение солидное...Второй тайм оставляет надежды".
"Я так понимаю что 14 августа динамо будет без тренера уже".
"Канал 2+2, спасибо,что даете возможность посмотреть ЛЧ, но ламповых и кинескопных ТВ почти не осталось. Как на счёт HD?".
"Коли Сидорчука немає на полі, Динамо грає в більш-менш адекватний футбол з проблисками надії. А як тільки з'являється – конспекти Блохіна знову в хід йдуть".
Классику от "Брутального футбола" оставим без комментариев...
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