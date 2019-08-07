"Я так понимаю, что 14 августа Динамо останется без тренера": реакция соцсетей на провал Хацкевича и Ко в Брюгге

Киевское Динамо начало еврокубковую кампанию с выездного поражения от бельгийского Брюгге (1:0) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Динамо минимально уступило Брюгге, пропустив с пенальти на 37-й минуте поединка. Команда Хацкевича снова разочаровала, продемонстрировав печальный футбол, который не понравился ни экспертам, ни фанатам.

Брюгге – Динамо: Хацкевич проигрывает тренерскую дуэль, роковая травма, обманчивые шансы на ЛЧ и игра уровня ЛЕ

Ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганик ожидал более качественной игры в исполнении вице-чемпионов Украины: "Честно говоря, я ожидал что Динамо будет выглядеть солиднее! Были неплохие отрезки игры, но то, что не забили и пропустили будет очень большой проблемой в домашнем матче! В Киеве нужно будет играть очень осторожно!!!".

Чесно кажучи, я чекав що Динамо виглядатиме солідніше! Були непогані відтинки гри, але те що не забили і пропустили буде дуже великою проблемою в домашньому матчі! В Києві треба буде грати дуже обережно!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) August 6, 2019

Экс-комментатор каналов Футбол Виктор Вацко называет главную проблему Динамо, которая ризикуэ стать для киевлян роковой: "Этот Брюгге можно и нужно проходить. Но не с таким браком в передачах, которые должны были бы становиться ключевыми".

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Цей Брюгге можна і потрібно проходити. Але не з таким браком у передачах, які повинні були б ставати ключовими. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) August 6, 2019

Журналист Александр Золотогорский удивляется некоторым кадровым решениям Хацевича: "А вот что не понимаю: почему играет Кадар, а Попова нет даже заявке. Это для меня дикий сюр. Представьте, если бы Зидан вместо молодого Варана ставил бы "опытного" Альбиоля, который режет каждом матче".

А от що зовсім не розумію: чому грає Кадар, а Попова нема навіть заявці. Це для мене дикий сюр. Уявіть, якби Зідан замість молодого Варана ставив би "досвідченого" Альбіоля, який ріже в кожному матчі. — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) August 6, 2019

Бывший ведущий культовой программы "Проспорт" Евгений Зинченко, подождет с выводами к ответному матчу: "Это тот случай, когда об игре Динамо лучше молчать. Подождем, что тренер и игроки придумают".

це той випадок, коли про гру Динамо краще мовчати. почекаємо, що тренер та гравці вигадають. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) August 6, 2019

Экс-президент ПФЛ Святослав Сирота лаконично отметил лучших и худших в составе Динамо.

Нравится : Бойко, Миколенко, Бурда, Кендзера, Цыганков, парень с Люксембурга

Не нравятся (-): Гармаш, Сидорчук, Караваев, Кадар

Мог бы лучше: Беседин, Вербич — Sviatoslav Syrota (@SviatSyrota) August 6, 2019

Журналист и комментатор Вадим Скичко поместил свое настроение в один мэм.

Блогер и футбольный аналитик Михаил Смоловой эмоционально "разнес" тренерский штаб Хацкевича: "Уже бомжи под моим парадным смеются. Они понимают, что такое сочетание футболистов с такими функциями не могло сыграть иначе. Это было бы преступлением.

Тренерский штаб, по всей видимости, рассчитывал на чудо. Но Бес не смог реализовать момент, который сам себе и придумал...

Вы уж простите, но я не понимаю организацию процессов, где все отдано на откуп оккультным наукам...".

Журналист и блогер Кирилл Крыжановский пока не видит, за счет чего Динамо может пройти дальше: "Брюгге произвел впечатление гораздо более организованной и думающей команды. Разумеется, не все потеряно, но в Киеве нужно не просто прибавить, а кардинально прибавить.

Пока не видно как. Брюгге - хорошая, но совершенно не топовая команда. Ошибаются – не меньше нашего. Бери и реализуй то, что они напривозили.

Организация игры в атаке - самое большое разочарование матча"

Наш киберспортсмен Евгений Мостовик жалеет, что Динамо не делает ставку на молодых чемпионов мира: "Смотрел игру Динамо, и думал себе: "Супряга, Булеца, Попов...". Родригес, кстати, понравился дебютом. Не без ошибок, но очень даже добавил динамики в атаке".

Смотрел игру Динамо, и думал себе: «Супряга, Булеца, Попов...» Родригес, кстати, понравился дебютом. Не без ошибок, но очень даже добавил динамики в атаке. — Yevhen Mostovyk (@OfficialYozhyk) August 6, 2019

Фанатское сообщество также взорвалась волной возмущения. Мы выбрали самое интересное:

"На дно не залегли, но погружение солидное...Второй тайм оставляет надежды".

"Я так понимаю что 14 августа динамо будет без тренера уже".

Я так понимаю что 14 августа динамо будет без тренера уже #динамобрюгге — Alex radya (@aleks_radya) August 6, 2019

"Канал 2+2, спасибо,что даете возможность посмотреть ЛЧ, но ламповых и кинескопных ТВ почти не осталось. Как на счёт HD?".

Канал 2+2, спасибо,что даете возможность посмотреть #ЛЧ, но ламповых и кинескопных ТВ почти не осталось. Как на счёт HD ?#BRUDKV #динамо — Рома Мельник (@Roman_Melnykkk) August 6, 2019

"Коли Сидорчука немає на полі, Динамо грає в більш-менш адекватний футбол з проблисками надії. А як тільки з'являється – конспекти Блохіна знову в хід йдуть".

Коли Сидорчука немає на полі, Динамо грає в більш-менш адекватний футбол з проблисками надії. А як тільки з'являється - конспекти Блохіна знову в хід йдуть. #камонплей #олеДинамо — Roman (@saluto_romano) August 6, 2019

Классику от "Брутального футбола" оставим без комментариев...

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