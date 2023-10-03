Гвардиола давал свою пресс-конференцию при помощи приложения Zoom – "горожане" вылетели в Германию позже назначенного времени из-за сильного ветра.

Гвардиола провёл пресс-конференцию по Zoom – во всём виноват сильный ветер

"Нарушение планов логистики - это не проблема. Главное безопасно лететь и приземлиться. Мы должны были прибыть в 7 вечера, но прибудем на два часа позже, это не проблема.

Имеет ли влияние прошлогодняя победа над РБ Лейпциг со счётом 7:0? Не забывайте, что в Германии мы сыграли вничью со счётом 1:1. Нас ждёт совершенно другая игра, другая стадия турнира.

Стоунз и Бернарду Силва вернулись в состав. Выйдут ли они на поле, я решу завтра. Очень рад их возвращению. Джон не сыграл ни минуты в этом сезоне, Бернарду получил травму, а еще у него родилась прекрасная дочка. Теперь они вернулись, и это хорошая новость для нас. Родри сыграет с РБ Лейпциг, а перед международной паузой я предоставлю ему несколько дней отдыха на Мальдивах.

Результативность Холанда снизилась? Становится тяжелее забивать, когда перед ним стоят пять защитников соперника – не только для него, а для любого игрока в мире.

Поражение от Вулверхэмптона? Мы пропустили два удара в створ – и оба оказались результативными, это футбол. Нужно извлечь уроки из игры", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, что Родри был удалён в матче 6 тура АПЛ с Ноттингем Форест, из-за чего заработал длительную дисквалификацию. Он пропустил матч против Вулвз и не сможет сыграть против Арсенала в чемпионате Англии.

Матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити состоится в среду, 4 октября. Начало встречи – в 22:00.

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