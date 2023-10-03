Гвардіола давав свою прес-конференцію за допомогою додатка Zoom – "містяни" вилетіли до Німеччини пізніше призначеного часу через сильний вітер.

Гвардіола провів прес-конференцію по Zoom – у всьому винен сильний вітер

"Порушення планів логістики – це не проблема. Головне безпечно летіти і приземлитися. Ми мали прибути о 7 вечора, але прибудемо на дві години пізніше, це не проблема.

Чи має вплив минулорічна перемога над РБ Лейпциг із рахунком 7:0? Не забувайте, що в Німеччині ми зіграли внічию з рахунком 1:1. На нас чекає зовсім інша гра, інша стадія турніру.

Стоунз і Бернарду Сілва повернулися до складу. Чи вийдуть вони на поле, я вирішу завтра. Дуже радий їхньому поверненню. Джон не зіграв жодної хвилини в цьому сезоні, Бернарду зазнав травми, а ще в нього народилася прекрасна донька. Тепер вони повернулися, і це хороша новина для нас. Родрі зіграє з РБ Лейпциг, а перед міжнародною паузою я надам йому кілька днів відпочинку на Мальдівах.

Результативність Холанда знизилася? Стає важче забивати, коли перед ним стоять п'ять захисників суперника – не тільки для нього, а для будь-якого гравця у світі.

Поразка від Вулверхемптона? Ми пропустили два удари в площину – і обидва виявилися результативними, це футбол. Потрібно винести уроки з гри", – наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Нагадаємо, що Родрі був вилучений у матчі 6 туру АПЛ з Ноттінгем Форест, через що заробив тривалу дискваліфікацію. Він пропустив матч проти Вулвз і не зможе зіграти проти Арсенала в чемпіонаті Англії.

Матч РБ Лейпциг – Манчестер Сіті відбудеться в середу, 4 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00.

Принципові виїзди Трубіна й Анчелотті, перше дербі шейхів, класика для Гвардіоли: топ-5 матчів Ліги чемпіонів