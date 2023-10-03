Вылет Манчестер Сити на матч с РБ Лейпциг был отложен из-за сильного ветра.

Манчестер Сити нарушил своё расписание в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с РБ Лейпциг. Команда Пепа Гвардиолы должна была прилететь в Германию во вторник днём, но вылет из аэропорта Манчестера был отложен из-за предупреждения о сильном ветре. Об этом информирует ESPN.

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Ожидается, что делегация "горожан" прибудет в Германию во вторник вечером. Пеп Гвардиола должен был проводить пресс-конференцию на стадионе местного клуба, однако каталонскому специалисту пришлось сделать это онлайн – при помощи платформы Zoom.

Напомним, что вчера наставник Арсенала Микель Артета отменил пресс-конференцию перед игрой с Лансом по той же причине.

Матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити состоится в среду, 4 октября. Начало встречи – в 22:00.

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