"Мы чувствуем огромное удовольствие. Цель состояла в том, чтобы финишировать первыми, и мы это сделали. Это была впечатляющая игра от первой до последней минуты. Впрочем, не всегда удается сыграть хорошо. Мы постоянно стараемся, игроки хотят показать себя.

Реал – Боруссия М – 2:0 – видео голов и обзор матча

В конце концов, мы все в одной лодке. Я рад за игроков. Главные герои – это они. Я борюсь рядом с ними, готовлю их, но они выходят и бьются. Я рад за них. Похож ли я на Фергюсона? Я никогда не буду мадридским Фергюсоном, это точно. Я не знаю, как долго буду здесь оставаться, и я не думаю об этом. Мои мысли сосредоточены на каждом завтрашнем дне", – цитирует Зидана AS.

Напомним, Реал выиграл группу В, а Боруссия М финишировала второй. Шахтер с третьей строчкой спускается в Лигу Европы, а главный неудачник квартета Интер завершает еврокубковый путь.

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