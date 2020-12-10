"Ми відчуваємо величезне задоволення. Мета полягала в тому, щоб фінішувати першими, і ми це зробили. Це була вражаюча гра від першої до останньої хвилини. Втім, не завжди вдається зіграти добре. Ми постійно намагаємось, гравці хочуть показати себе.

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Зрештою, ми всі в одному човні. Я радий за гравців. Головні герої – це вони. Я борюсь поряд з ними, готую їх, але вони виходять і б'ються. Я радий за них. Чи схожий я на Фергюсона? Я ніколи не буду мадридським Фергюсоном, це точно. Я не знаю, як довго буду тут залишатися, і я не думаю про це. Мої думки зосереджені на кожному наступному дні", – цитує Зідана AS.

Нагадаємо, Реал виграв групу В, а Борусія М фінішувала другою. Шахтар з третьою сходинкою спускається в Лігу Європи, а головний невдаха квартету Інтер завершує єврокубковий шлях.

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