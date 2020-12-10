Реал встречался с менхенгладбахской Боруссией в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча Реал – Боруссия М на Футбол 24.

Реалу нужно было только побеждать для выхода в плей-офф Лиги чемпионов, с чем подопечные Зидана справились без особых проблем.

Интер – Шахтер – 0:0 – видеообзор матча

Еще до перерыва форвард королевского клуба Карим Бензема дважды отметился в воротах Боруссии. Гости не могли ничего противопоставить мадридцам, и только надеялись на ничью в матче Интер – Шахтер, что в итоге и произошло.

Реал и Боруссия М сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Реал уверенно переиграл Боруссию М благодаря дублю Бензема – Мадрид и Гладбах прорвались в 1/8 финала Лиги чемпионов