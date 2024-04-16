"Я не пересматривал прошлогоднюю игру с Реалом, в которой мы победили со счётом 4:0. Я чувствую, что Реал сильнее в этом сезоне, и такое же впечатление у меня сложилось после первого матча на Бернабеу. Мы играем с королями футбола, так что посмотрим, что произойдет.

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Мы очень уважаем Реал за всё, чего они достигли в своей истории. Они очень опасны, потому что играют совсем не так, как мы. Можно чувствовать контроль в игре, а затем они берут и забивают два мяча. Если рассматривать каждую позицию по отдельности, они, возможно, являются лучшей командой в мире.

Модрич и Кроос? Они являются для меня примером для подражания, поскольку они выступают на моей позиции. Они играют так стабильно уже 15 лет. И даже после всего, что они достигли, всё равно продолжают оставаться на высоком уровне. Они являются примером для детей, и это видно по тому, как они ведут себя на поле", – цитирует Бернарду официальный сайт УЕФА.

Матч Манчестер Сити – Реал состоится в среду, 17 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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