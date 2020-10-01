"Хочу искренне поздравить всех украинских болельщиков с тем, что Динамо и Шахтеру достались такие сильные соперники. По ходу жеребьевки у меня не было каких-то метаний: наличие в корзинах Шахтера и российских клубов почти не оставляло вариантов. Я ни о чем не жалею: в этом турнире слабых нету, в каждом матче нужно бороться, чтобы проверить свой реальный уровень. Барсу мы уже когда-то обыгрывали. У игроков есть амбиции. А опытный тренер знает, как построить игру против того или иного противника.

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Скажу прямо, я не хотел, чтобы нам попался Ференцварош. Сергей – легендарная личность, игрок и гражданин своей страны. Прекрасно понимаю, что в этом противостоянии симпатии наших болельщиков разделятся. Уверен, что многие из них будут болеть за Реброва. Подчеркну лишь, что у нас сохранились теплые отношения, а иначе не прозвучал бы у меня дома звонок из Будапешта в два часа ночи после ответного матча против Гента. Мы с Сергеем Станиславовичем поздравили друг друга и предположили, что можем сыграть в группе ЛЧ. Мысли материальны, можно сказать: мы с Ребровым привлекли реальность.

В любом случае нас ждет очень интересная осень, и я призываю всех любителей футбола болеть и за Динамо, и Шахтера. Нашему футболу нужны победы, положительные эмоции, высокий рейтинг. Я очень надеюсь, что наши болельщики смогут увидеть эти события вживую.

Для того, чтобы продолжить выступления весной в Лиге Европы, нужно ставить максимальные цели и двигаться к ним постепенно. А если мы поставим задачу пропустить вперед Барселону и Ювентус, то ни на что хорошее претендовать не сможем", – цитирует Суркиса "ТаТоТаке" в Facebook.

Напомним, киевляне попали в группу G, в которой сыграют с туринским Ювентусом, каталонской Барселоной и венгерским Ференцварошем.

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