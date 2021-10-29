Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн почти справился с коронавирусом. За время его отсутствия команда умудрилась позорно проиграть Боруссии М (0:5) и вылететь из Кубка Германии.

"В среду я смотрел матч на своей кухне. К счастью, с ней ничего не произошло. Еще во время работы в Хоффенхайме я однажды разбрасывал бутылки. Это был плохой опыт, больше такое не повторялось. Но в среду я много кричал. Мои соседи все понимали, они знали, что Бавария играет.

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Теперь со мной все хорошо. Я чувствую себя нормально, если не учитывать события среды. Планирую вернуться во вторник перед матчем Лиги чемпионов. В это время завершается период моего карантина", – цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

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Добавим, что завтра Бавария будет играть против Униона в рамках Бундеслиги, а 2 ноября – матч Лиги чемпионов с Бенфикой.

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