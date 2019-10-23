"Я ще такої провокації не бачив", або Чому винна УПЛ: реакція соцмереж на Шахтар – Динамо Загреб з диким фейлом Пятова

Донецький Шахтар доволі несподівано втратив очки у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти загребського Динамо. "Гірники" першими відкрили рахунок, але потім ледь вирвали нічию, серйозно ускладнивши собі завдання виходу в плей-офф.
Шахтар та Динамо Загреб розписали результативну нічию на полі ОСК Металіст. Одним з антигероїв поєдинку став капітан "гірників" Андрій Пятов, який відзначився безглуздим фолом , "привізши" пенальті на рівному місці. Саме голкіпер збірної України прийняв на себе основний удар критики з боку експертів та простих уболівальників у соціальних мережах. Підсумковий рахунок, який наразі суттєво зменшує шанси донеччан на плей-офф, вважається справедливим, а вчинок нашого воротаря – великим шаленством.
Шахтар – Динамо Загреб: помутніння Пятова, провали флангів оборони та фірмовий порятунок від Додо у Лізі чемпіонів
Журналіст та автор ютуб-проекту "Бомбардир" Роман Бебех відзначає молодого бразильця Додо, який забив рятівний для Шахтаря гол після заміни, виконавши цікавий тактичний маневр за участі Ісмаїлі.
Блогер Сергій Тищенко робить п'ять головних висновків після невиразного матчу "гірників" у Лізі чемпіонів:
1. Черговий раз стало зрозуміло, що рівень чемпіонату України не дуже високий. З таким футболом нам буде важко конкурувати у Європі, особливо в ЛЧ. Різниця просто неймовірна.
2. Динамо Загреб провело дуже хороший матч. Не вистачило досвіду для перемоги.
3. Каштру обрав тактику очікування. Розуміючи, що досвіду та майстерності в гостей не так багато. Помилки будуть, головне ними скористатися.
4. Б'єліца грав персонально проти лідерів Шахтаря. Марлос та Ісмаїлі потонули в опіці. Тайсону час від часу вдавалося вириватися
5. Шахтар програв середину поля. Невиразний матч від Степаненка.
6. Додо стає джокером Шахтаря. Асист у Мілані, гол у Харкові. З захисником рівня Болбата важко на щось сподіватися у Європі.
Коментатор MEGOGO Роберто Моралес робить оптимістичні прогнози на матч-відповідь у Загребі, але не розуміє вибору Каштру на позицію правого латераля: "Динамо З зараз в хорошому тонусі, у Манчестері добре грали. Шахтар ж лише в Мілані мав проблеми. Думаю, на виїзді вже зіграють краще, ніж сьогодні. А от Болбата в основі ніяк не розумію. Додо – правий захисник-латераль, а Болбат – ні. Тим паче бразилець зараз в тонусі і тут знов старе...".
Футбольний аналітик і палкий прихильник київського Динамо Михайло Смоловой не упустив нагоди потролити Шахтар з Пятовим.
Натомість екс-віце-президент ужгородської Говерли Олександр Шуфрич пише про "нещасний випадок" і киває пальцем у бік УПЛ: "Потрібно віддати належне хорватам за старання. Відрізками вони навіть дуже непогано виглядали. Шахтар же зіграв набагато слабше від свого потенціалу. Причина очевидна – чемпіонат України. При такій "конкуренції" перебувати в тонусі неможливо".
Відеоблогер Андрій Колесник висміює слова Пятова, який пояснював власний фейл провокацією з боку форварда Динамо.
"Брутальний футбол", звичайно, вже з'ясував, як інцидент Пятова виглядав насправді.
А в коментарях гравців Шахтаря начебто простежується "школа" Луческу.
"Епічно Пятов привіз. Оступився? Краще б Оршіч забив в тому соло а-ля-Блохін"
"Андрій Пятов – найкращий гравець матчу Україна – Португалія, який затащив нас на Євро з 1-го місця. Андрій Пятов – людина, яка двічі налажала і подарувала Динамо Загреб два м'ячі на рівному місці... С**а... як він це робить".
"Коно – молодець. Пятов – як завжди"
"Додо – нова зірка "кротів" підростає".
Манчестер Сіті вдома розгромив Аталанту: гол і шикарна гра Маліновського, непереконливість Менді та надія для Шахтаря