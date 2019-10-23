"Я ще такої провокації не бачив", або Чому винна УПЛ: реакція соцмереж на Шахтар – Динамо Загреб з диким фейлом Пятова

Донецький Шахтар доволі несподівано втратив очки у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти загребського Динамо. "Гірники" першими відкрили рахунок, але потім ледь вирвали нічию, серйозно ускладнивши собі завдання виходу в плей-офф.

Шахтар та Динамо Загреб розписали результативну нічию на полі ОСК Металіст. Одним з антигероїв поєдинку став капітан "гірників" Андрій Пятов, який відзначився безглуздим фолом , "привізши" пенальті на рівному місці. Саме голкіпер збірної України прийняв на себе основний удар критики з боку експертів та простих уболівальників у соціальних мережах. Підсумковий рахунок, який наразі суттєво зменшує шанси донеччан на плей-офф, вважається справедливим, а вчинок нашого воротаря – великим шаленством.

Шахтар – Динамо Загреб: помутніння Пятова, провали флангів оборони та фірмовий порятунок від Додо у Лізі чемпіонів

Журналіст та автор ютуб-проекту "Бомбардир" Роман Бебех відзначає молодого бразильця Додо, який забив рятівний для Шахтаря гол після заміни, виконавши цікавий тактичний маневр за участі Ісмаїлі.

Додо витягує другий матч — Роман Бебех (@roman_bebekh) October 22, 2019

Зміна флангів Ісмаїлі та Додо — Роман Бебех (@roman_bebekh) October 22, 2019

Блогер Сергій Тищенко робить п'ять головних висновків після невиразного матчу "гірників" у Лізі чемпіонів:

1. Черговий раз стало зрозуміло, що рівень чемпіонату України не дуже високий. З таким футболом нам буде важко конкурувати у Європі, особливо в ЛЧ. Різниця просто неймовірна.

2. Динамо Загреб провело дуже хороший матч. Не вистачило досвіду для перемоги.

3. Каштру обрав тактику очікування. Розуміючи, що досвіду та майстерності в гостей не так багато. Помилки будуть, головне ними скористатися.

4. Б'єліца грав персонально проти лідерів Шахтаря. Марлос та Ісмаїлі потонули в опіці. Тайсону час від часу вдавалося вириватися

5. Шахтар програв середину поля. Невиразний матч від Степаненка.

6. Додо стає джокером Шахтаря. Асист у Мілані, гол у Харкові. З захисником рівня Болбата важко на щось сподіватися у Європі.

Коментатор MEGOGO Роберто Моралес робить оптимістичні прогнози на матч-відповідь у Загребі, але не розуміє вибору Каштру на позицію правого латераля: "Динамо З зараз в хорошому тонусі, у Манчестері добре грали. Шахтар ж лише в Мілані мав проблеми. Думаю, на виїзді вже зіграють краще, ніж сьогодні. А от Болбата в основі ніяк не розумію. Додо – правий захисник-латераль, а Болбат – ні. Тим паче бразилець зараз в тонусі і тут знов старе...".

Футбольний аналітик і палкий прихильник київського Динамо Михайло Смоловой не упустив нагоди потролити Шахтар з Пятовим.

Натомість екс-віце-президент ужгородської Говерли Олександр Шуфрич пише про "нещасний випадок" і киває пальцем у бік УПЛ: "Потрібно віддати належне хорватам за старання. Відрізками вони навіть дуже непогано виглядали. Шахтар же зіграв набагато слабше від свого потенціалу. Причина очевидна – чемпіонат України. При такій "конкуренції" перебувати в тонусі неможливо".

Несчастный случай из-за глупой ошибки. Но нужно отдать должное хорватам за старание. Отрезками они даже очень неплохо выглядели. Шахтер же сыграл гараздо ниже своего потенциала. Причина очевидна- чемпиона Украины. При такой «конкуренции» находится в тонусе невозможно. — Shufrych Aleksandr (@Shufa__10) October 22, 2019

Відеоблогер Андрій Колесник висміює слова Пятова, який пояснював власний фейл провокацією з боку форварда Динамо.

Пятов Я еще такой провокации не видел. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) October 22, 2019

"Брутальний футбол", звичайно, вже з'ясував, як інцидент Пятова виглядав насправді.

Як все було pic.twitter.com/lRmECoAb1U — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) October 22, 2019

А в коментарях гравців Шахтаря начебто простежується "школа" Луческу.

Додо: Дивний епізод з пенальті. На нашу думку - його не було.



Луїш Каштру: Фол Пятова? Переглянувши епізод, Пятов торкнувся суперника, є дотик. Складно аналізувати. Якби я був арбітром, то не ставив би, але я розумію це рішення. pic.twitter.com/7wBuwvTB1C — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) October 22, 2019

"Епічно Пятов привіз. Оступився? Краще б Оршіч забив в тому соло а-ля-Блохін"

Епічно Пятов привіз. Оступився?



Краще б Оршич забив в тому соло а-ля-Блохін — Serhiy Herts (@serhiy_herts) October 22, 2019

"Андрій Пятов – найкращий гравець матчу Україна – Португалія, який затащив нас на Євро з 1-го місця. Андрій Пятов – людина, яка двічі налажала і подарувала Динамо Загреб два м'ячі на рівному місці... С**а... як він це робить".

Андрей Пятов лучший игрок матча Украина-Португалия во многом затащивший нас на евро с 1-ого места

Андрей Пятов человек лажанувший 2 раза и подаривший Динамо Загреб 2 мяча на ровном месте...

Сука... как он это делает... — луганчанин (@Lugan4anin) October 22, 2019

"Коно – молодець. Пятов – як завжди"

Коно молодець

Пятов- як завжди — ВсеПоФенШую (@BorshchUA) October 22, 2019

"Додо – нова зірка "кротів" підростає".

Додо нова зірка кротів підростає #ChampionsLeague — Ivan Holovats'kyi (@Sensation2102) October 22, 2019

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