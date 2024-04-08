"Перед нами стоит задача сыграть против одного из самых успешных клубов Лиги чемпионов. Мы с нетерпением ждем его. Бавария – топ-команда. Я большой фанат Томаса Тухеля и того, как он настраивает свою команду. Я многому научился у него. Когда вы глубоко анализируете Баварию, то понимаете, что это топ-команда. Мы должны хорошо подготовиться и показать свою игру там, где мы хотим. Если мы это сделаем, у нас есть шанс на победу.

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Кризис Баварии? В футболе большая конкуренция. Очень сложно быть стабильно первым, подобное может случиться с каждым. Кейн? Послушайте, Бавария – это не один Харри. Но я надеюсь, что его результативность в матчах с Арсеналом не сыграет решающую роль. То, что он сделал за последние 10 лет, невероятно. Он может забивать разными способами. Команда играет на него – мы должны будем этому помешать.

Спрашивал ли я совета о том, как обыграть Баварию у своего друга Хаби Алонсо? Отличный вопрос, но я не стану на него отвечать", – цитирует Артету BeanymanSports.

Матч Арсенал – Бавария будет сыгран во вторник, 9 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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