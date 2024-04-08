"Перед нами стоїть завдання зіграти проти одного з найуспішніших клубів Ліги чемпіонів. Ми з нетерпінням чекаємо його. Баварія – топ-команда. Я великий фанат Томаса Тухеля і того, як він налаштовує свою команду. Я багато чому навчився у нього. Коли ви глибоко аналізуєте Баварію, то розумієте, що це топ-команда. Ми повинні добре підготуватися і показати свою гру там, де ми хочемо. Якщо ми це зробимо, у нас є шанс на перемогу.

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Криза Баварії? У футболі велика конкуренція. Дуже складно бути стабільно першим, подібне може трапитися з кожним. Кейн? Послухайте, Баварія – це не один Харрі. Але я сподіваюся, що його результативність у матчах з Арсеналом не зіграє вирішальної ролі. Те, що він зробив за останні 10 років, неймовірно. Він може забивати різними способами. Команда грає на нього – ми повинні будемо цьому перешкодити.

Чи питав я поради про те, як обіграти Баварію у свого друга Хабі Алонсо? Гарне питання, але я не стану на нього відповідати", – цитує Артету BeanymanSports.

Матч Арсенал – Баварія буде зіграно у вівторок, 9 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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