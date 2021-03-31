УЕФА разрешил болельщикам полностью заполнять трибуны – последнее слово за местными властями
Каждая из ассоциаций УЕФА самостоятельно будет принимать решение о возвращении фанатов на стадионы.
"Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно отличается, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно соответствующие органы местной/государственной власти.
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Соответственно, ограничение УЕФА, что позволяет заполнять стадион максимум на 30%, отменяется", – говорится в официальном заявлении на сайте организации.
Несмотря на это, УЕФА пока оставил в силе ограничения относительно возможности болельщиков посещать гостевые матчи. Такой запрет будет действовать минимум до финалов клубных турниров, которые запланированы на май.
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