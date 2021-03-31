Каждая из ассоциаций УЕФА самостоятельно будет принимать решение о возвращении фанатов на стадионы.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно отличается, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно соответствующие органы местной/государственной власти.

Евро-2020: УЕФА официально увеличил количество замен на финальную часть турнира

Соответственно, ограничение УЕФА, что позволяет заполнять стадион максимум на 30%, отменяется", – говорится в официальном заявлении на сайте организации.

Несмотря на это, УЕФА пока оставил в силе ограничения относительно возможности болельщиков посещать гостевые матчи. Такой запрет будет действовать минимум до финалов клубных турниров, которые запланированы на май.

Україна та "казус Гвардіоли" – поведінка Шевченка насторожує, але збірну ще можна врятувати