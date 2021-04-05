COVID-19 продолжает вносить коррективы в планы команд. На этот раз пострадал ПСЖ.

Алессандро Флоренци сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный Twitter ПСЖ. 30-летний итальянец уже находится на самоизоляции.

Бавария – ПСЖ: Мбаппе в травме Левандовски нашел позитив для парижан

Обнаружена болезнь почти исключает участие Флоренци в грядущем поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против Баварии, который состоится уже в среду, 7 апреля. Ответный матч запланирован на 13 апреля.

Заметим, мюнхенцы тоже понесли солидную потерю. Из-за травмы, полученной в сборной Польши, оба противостояния пропустит Роберт Левандовски.

ПСЖ уступил Лиллю в хамской битве имени Неймара, Лион продолжил слабую серию и выпал из зоны Лиги чемпионов: Лига 1