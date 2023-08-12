Каждый желающий уже может приобрести пропуска на поединок "сине-желтых".

Стартовала продажа билетов на матч 6-го тура отбора на Евро-2024 между сборными Италии и Украины, сообщает пресс-служба УАФ.

Сборная Украины получила неожиданный вариант места проведения матча отбора Евро-2024, – СМИ

Для болельщиков "сине-желтых" будет выделено несколько секторов (301-308 и 311-318). Стоимость билетов составляет 12 евро. Приобрести тикеты можно по ссылке.

Напомним, дуэль между итальянской и украинской командами состоится 12 сентября на стадионе Сан-Сиро. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

К слову, Украина после 3-х матчей идет в турнирной таблице группы С второй с 6-ю очками, Италия – третья (3 балла после двух поединков).

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