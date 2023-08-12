Италия – Украина: УАФ объявила стоимость билетов для болельщиков команды Реброва на матч отбора ЧМ-2024
Каждый желающий уже может приобрести пропуска на поединок "сине-желтых".
Стартовала продажа билетов на матч 6-го тура отбора на Евро-2024 между сборными Италии и Украины, сообщает пресс-служба УАФ.
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Для болельщиков "сине-желтых" будет выделено несколько секторов (301-308 и 311-318). Стоимость билетов составляет 12 евро. Приобрести тикеты можно по ссылке.
Напомним, дуэль между итальянской и украинской командами состоится 12 сентября на стадионе Сан-Сиро. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
К слову, Украина после 3-х матчей идет в турнирной таблице группы С второй с 6-ю очками, Италия – третья (3 балла после двух поединков).
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