Італія – Україна: УАФ оголосила вартість квитків для вболівальників команди Реброва на матч відбору ЧС-2024
Кожен охочий вже може придбати перепустки на поєдинок "синьо-жовтих".
Стартував продаж квитків на матч 6-го туру відбору на Євро-2024 між збірними Італії та України, повідомляє прес-служба УАФ.
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Для вболівальників "синьо-жовтих" буде виділено декілька секторів (301-308 та 311-318). Вартість квитків становить 12 євро. Придбати тікети можна за посиланням.
Нагадаємо, дуель між італійською та українською командами відбудеться 12 вересня на стадіоні Сан-Сіро. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.
До слова, Україна після 3-х матчів йде у турнірній таблиці групи С другою з 6-ма очками, Італія – третя (3 бали після двох поєдинків).
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