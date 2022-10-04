Бавария в первых матчах обыграла Интер и Барселону, а сегодня устроила веселье с Викторией. Никакой интриги, конечно, не было. Даже без Киммиха, Мюллера, Комана и Эрнандеса мюнхенцы должны были уверенно разбивать слабых чехов. К тому же на выходных Юлиан Нагельсманн начал выход из кратковременного кризиса разгромом Байера.

Бавария разгромила Байер и прервала затяжную безвыигрышную серию – Мусиала сбросил Леверкузен в зону вылета

Мюнхенская машина со стартовым свистком включила высокие скорости и начала терроризировать оборону гостей. Для первого гола понадобилось 7 минут. Сане подхватил мяч в центре поля, обыгрался с Мусиалой, прибежал к чужой штрафной и забил. Мусиала и Горецка вскоре вывели на ворота Гнабри – тот закрепил преимущество Баварии.

Мане был немного в тени эффектных партнеров, но в середине тайма сам сотворил красоту. Получил мяч на фланге, обыграл двоих, затем еще четырех, забросив мяч в штрафную и спокойно переиграл голкипера. Бавария могла до перерыва и больше, но не слишком серьезно относилась к своим моментам. А когда забила – Мане отбросил на Мусиалу – судьи увидели офсайд.

Юлиан Нагельсманн рано снял лидеров, ведь в субботу матч с Дортмундом в чемпионате. Однако уровень доминирования Баварии остался прежним. Мане из глубины забросил на Сане – Лерой мастерски обработал мяч и оформил дубль. Через несколько минут Шупо-Мотинг воспользовался пасом Горецки и в пятый раз огорчил Викторию.

Бавария победила, набрала 9 очков и закрепилась на вершине группы С. Виктория осталась последней. Барселона и Интер соревнуются за вторую путевку в плей-офф.