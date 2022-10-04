Марсель сотворил камбек против Спортинга (4:1) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Спортинг и Марсель сыграли многострадальный матч. Во-первых, команды играли перед пустыми трибунами Велодрома, поскольку французы заработали дисквалификацию неподобающим поведением в предыдущем матче ЛЧ. Во-вторых, игру пришлось перенести на 20 минут – автобус Спортинга не успел вовремя приехать из-за пробок.

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Судья наконец-то дал стартовый свисток, и 50 секунд спустя счет уже был открыт – Тринкау подкрутил с линии штрафной под дальнюю штангу. Спортинг мощно начал и стремился продолжить победное шествие (португальцы в сентябре одолели Айнтрахт и Тоттенхэм), но все испортил голкипер.

Антонио Адан уничтожил свою команду за 10 минут.

13 минута: Адан поплыл под прессингом и выбил мяч в Алексиса, от которого тот залетел в сетку;

16 минута: экс-вратарь Реала ужасно вынес мяч на Гендузи, Марсель разыграл быструю атаку – Харит замкнул подачу Клосса;

23 минута: Адан ошибся на выходе и сыграл руками за пределами штрафной, арбитр показал голкиперу Спортинга красную, гости остались в меньшинстве.

После такого перфоманса Антонио Адана все стало ясно. Марсель еще до перерыва забил третий гол, когда Балерди головой откликнулся на подачу Харита с углового.

Первый тайм завершился потасовкой. Тавареш накрутил троих и нарвался на агрессию. Угарте и Эшгаю грубо его завалили, чем спровоцировали затяжной конфликт. Судья раздал 4 желтые карточки.

Во втором тайме серьезной борьбы не было. Спортинг был в меньшинстве и ничего не мог предложить, а Марсель спокойно контролировал ситуацию. Под занавес встречи Мбемба установил итоговый счет – 4:1.

Спортинг остался во главе группы с 6 очками, а Марсель наоборот набрал первые баллы в этой Лиге чемпионов и пока не поднялся с последнего места.