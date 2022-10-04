Баварія в перших матчах переграла Інтер і Барселону, а сьогодні влаштувала веселощі з Вікторією. Жодної інтриги, звичайно, не було. Навіть без Кімміха, Мюллєра, Комана та Ернандеса мюнхенці мали впевнено розбивати слабких чехів. До того ж на вихідних Юліан Нагельсманн розпочав вихід з короткочасної кризи розгромом Байєра.

Баварія розгромила Байєр і перервала затяжну безвиграшну серію – Мусіала скинув Леверкузен у зону вильоту

Мюнхенська машина зі стартовим свистком увімкнула високі швидкості та почала тероризувати оборону гостей. Для першого гола знадобилося 7 хвилин. Сане підхопив м'яч в центрі поля, обігрався з Мусіалою, прибіг до чужого штрафного та забив. Мусіала та Горецка незабаром вивели на ворота Гнабрі – той закріпив перевагу Баварії.

Мане був трішки в тіні ефектних партнерів, але в середині тайму сам створив красу. Отримав м'яч на фланзі, обіграв двох, потім ще чотирьох, закинувши м'яч у штрафний майданчик, і спокійно переграв голкіпера. Баварія могла забивати до перерви й більше, але не дуже серйозно ставилася до своїх моментів. А коли забила – Мане відкинув на Мусіалу – судді вгледіли офсайд.

Юліан Нагельсманн рано познімав лідерів, адже в суботу матч з Дортмундом у чемпіонаті. Однак рівень домінування Баварії залишився тим самим. Мане з глибини закинув на Сане – Лерой майстерно обробив м'яч і оформив дубль. Через кілька хвилин Шупо-Мотінг скористався пасом Горецки та вп'яте засмутив Вікторію.

Баварія перемогла, набрала 9 очок і закріпилася на вершині групи С. Вікторія залишилася останньою. Барселона та Інтер змагаються за другу путівку в плей-офф.