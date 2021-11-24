Команде Де Дзерби нужна только победа, чтобы думать хотя бы о Лиге Европы. Миланцы выходят в 1/8 ЛЧ, если выиграют отчетную дуэль, а Реал не проиграет Шерифу. Где смотреть матч Интер – Шахтер онлайн? Игру в Украине показывает MEGOGO Футбол Первый, где в 19:00 начнет свою работу предматчевая студия. Также встречу можно посмотреть на Воля TV. Матч, как и онлайн-трансляция Интер – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 19:45. Задача украинского клуба – не из легких. Подопечные Индзаги не проигрывали 7 матчей подряд во всех турнирах. Причем за этот период Интер противостоял Наполе и Милану (лидерам Серии А), а также начавшему оживать Ювентусу. Шахтер за месяц выдал 6-матчевую победную серию на внутренней арене, а вот в ЛЧ показал диаметрально противоположный результат. Два поражения от Реала при двойном триумфе "нерадзурри" над Шерифом Вернидуба еще больше усложнили ситуацию дончан в группе D.

Интер – Шахтер: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Интер: Ханданович – Шкриняр, Раноккья, Бастони – Дармиан, Барелла, Брозович, Перишич – Чалханоглу – Джеко, Мартинес

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Витао, Матвиенко – Майкон, Степаненко – Тете, Педриньо, Соломон – Фернандо