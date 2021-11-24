Команді Де Дзербі потрібна тільки перемога, аби думати бодай про Лігу Європи. Міланці виходять в 1/8 ЛЧ, якщо виграють звітну дуель, а Реал не програє Шерифу. Де дивитися матч Інтер – Шахтар онлайн? Гру в Україні показує MEGOGO Футбол Перший, де о 19:00 почне свою роботу передматчева студія. Також зустріч можна переглянути на Воля TV. Матч, як і онлайн-трансляція Інтер – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 19:45. Завдання українського клубу – не з легких. Підопічні Індзагі не програвали 7 матчів поспіль у всіх турнірах. Причому за цей період Інтер протистояв Наполі та Мілану (лідерам Серії А), а також Ювентусу, який почав оживати. Шахтар за місяць видав 6-матчеву переможну серію на внутрішній арені, а ось в ЛЧ показав діаметрально протилежний результат. Дві поразки від Реала при подвійному тріумфі "нерадзуррі" над Шерифом Вернидуба значно ускладнили ситуацію донеччан у групі D.

Інтер – Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Після вимученої перемоги над Рухом в УПЛ Роберто Де Дзербі провів чималу ротацію. Вітао, Марлон, Степаненко, Педрінью та Соломон замінили Ісмаїлі, Бондаря, Антоніо, Марлоса і Мудрика. В Інтера ж порівняно з перестрілкою проти Наполі (3:2) лише одна зміна. Едін Джеко повернувся в основу, відтак Хоакін Корреа присів на лаву запасних. Відзначимо, що у попередньому матчі команд Інтер грав з Дімарко та Дюмфрісом на краях оборони, а Весіно і Де Врей виходили замість Чалханолу та Ранокк'ї. У Шахтаря тут стільки ж змін. Пятов у запасі, Ісмаїлі, Патрік і Траоре травмовані.

Інтер: Хандановіч – Шкріняр, Ранокк'я, Бастоні – Дарміан, Барелла, Брозовіч, Перішіч – Чалханоглу – Джеко, Мартінес

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко – Майкон, Степаненко – Тете, Педрінью, Соломон – Фернандо