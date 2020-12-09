Донецкий Шахтер встречается с миланским Интером в шестом туре Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

Матч Лиги чемпионов Интер – Шахтер стартует в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть игру можно в прямом эфире телеканала "Футбол 2", а также через сервисы Oll.tv и MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Обе команды могут как вырвать путевку в плей-офф Лиги чемпионов, так и занять последнее место в квартете. Интеру для выхода из группы нужна только победа, а Шахтер при определенных условиях (если Реал в параллельном матче не обыграет Боруссию) устроит ничья.

Интер – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Стартовые составы команд

Интер: Ханданович – Шкриняр, де Врей, Бастони – Хакими, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг – Лаутаро, Лукаку.

Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан.

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко – Степаненко, Майкон – Тете, Коваленко, Марлос – Тайсон.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Сиприано, Болбат, Антонио, Соломон, Патрик, Судаков, Дентиньо, Вьюнник.

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