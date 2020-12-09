Донецький Шахтар зустрічається з міланським Інтером у шостому турі Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

Матч Ліги чемпіонів Інтер – Шахтар стартує о 22:00 за київським часом. Переглянути гру можна в прямому етері телеканалу "Футбол 2", а також через сервіси Oll.tv та MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Обидві команди можуть як вирвати путівку в плей-офф Ліги чемпіонів, так і посісти останнє місце у квартеті. Інтеру для виходу з групи потрібна виключно перемога, а Шахтар за певних умов (якщо Реал у паралельному матчі не обіграє Борусію) влаштує нічия.

Інтер – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади команд

Інтер: Хандановіч – Шкріняр, де Врей, Бастоні – Хакімі, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Лаутаро, Лукаку.

Запасні: Станковіч, Раду, Санчес, Коларов, Сенсі, Ранокк'я, Перішіч, Еріксен, Д'Амброзіо, Дарміан.

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Вітао, Матвієнко – Степаненко, Майкон – Тете, Коваленко, Марлос – Тайсон.

Запасні: Шевченко, Пятов, Хочолава, Сіпріано, Болбат, Антоніо, Соломон, Патрік, Судаков, Дентінью, В'юнник.

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