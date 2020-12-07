Хавбек миланцев Артуро Видаль получил повреждение мышц в матче против Болоньи, сообщает Football Italia.

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Сегодня чилиец будет обследован более подробно, но времени на восстановление у него мало. Домашний матч 6 тура Лиги чемпионов против Шахтера состоится уже 9 декабря. Интеру нужна исключительно победа, и Антонио Конте не хотел бы терять ведущих игроков перед поединком.

Добавим, что Видаль провел 14 матчей в текущем сезоне, отличился 2 результативными передачами.

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