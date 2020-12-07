Хавбек міланців Артуро Відаль зазнав пошкодження м'язів у матчі проти Болоньї, повідомляє Football Italia.

"Все сталося несподівано": Фернандо – про травму напередодні матчу з Інтером

Сьогодні чилієць буде обстежений більш детально, але часу на відновлення у нього мало. Домашній матч 6 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря відбудеться вже 9 грудня. Інтеру потрібна виключно перемога, і Антоніо Конте не хотів би втрачати провідних гравців перед поєдинком.

Додамо, що Відаль провів 14 матчів у поточному сезоні, відзначився 2 результативними передачами.

Шахтар розтрощив Минай – лідери відпочили перед ЛЧ, бенефіс латералів, автоголи і піжонський пенальті