Интер и Милан разыгрывают путевку в финал Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Интер – Милан стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Интер – Милан: анонс ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Первый матч завершился в пользу Интера. "Нерадзурри" забили два быстрых гола, после чего Милан ничем не смог ответить. Сегодня в основу "россонери" возвращается Рафаэл Леау, но вылетел травмированный Исмаэль Беннасер.

Стартовые составы команд:

Интер: Онана – Дармиан, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Джеко, Лаутаро.

Запасные: Ханданович, Кордац, Гальярдини, де Врей, Гозенс, Корреа, Лукаку, Белланова, Асллани, Д'Амброзио, Станкович, Брозович.

Милан: Меньян – Калабрия, Чау, Томори, Тео – Крунич, Тонали – Мессиас, Диас, Леау – Жиру.

Запасные: Миранте, Нава, Балло-Туре, Ребич, Калюлю, Кьяер, Флоренци, Ориджи, Побега, Габбиа, Салемакерс, Де Кетеларе.

Интер разобрался с Миланом за 11 стартовых минут – два "дедушки" принесли исторический триумф и приблизили к финалу ЛЧ