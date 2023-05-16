Інтер і Мілан розігрують путівку в фінал Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Інтер – Мілан стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.

Інтер – Мілан: анонс матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перший матч завершився на користь Інтера. "Нерадзуррі" забили два швидкі голи, після чого Мілан нічим не зумів відповісти. Сьогодні в основу "россонері" повертається Рафаел Леау, але вилетів травмований Ісмаель Беннасер.

Стартові склади команд:

Інтер: Онана – Дарміан, Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Джеко, Лаутаро.

Запасні: Хандановіч, Кордац, Гальярдіні, де Врей, Гозенс, Корреа, Лукаку, Белланова, Асллані, Д'Амброзіо, Станковіч, Брозовіч.

Мілан: Меньян – Калабрія, Чау, Томорі, Тео – Круніч, Тоналі – Мессіас, Діас, Леау – Жиру.

Запасні: Міранте, Нава, Балло-Туре, Ребіч, Калюлю, К'яер, Флоренці, Оріджі, Побега, Габбіа, Салемакерс, Де Кетеларе.

Інтер розібрався з Міланом за 11 стартових хвилин – два "дідусі" принесли історичний тріумф і наблизили до фіналу ЛЧ