Интер должен болеть за ПСЖ в финале Лиги чемпионов – миланцы могут получить немалую финансовую выгоду

Миланский клуб в случае победы французов получит очередную часть бонусов за Икарди, информирует La Repubblica.

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Прошлым летом ПСЖ выкупил нападающего за 50 млн евро, однако соглашение предусматривает ряд дополнительных выплат. Интер уже получил бонусы за победу Икарди в чемпионате и Кубке Франции, также есть отдельный пункт относительно Лиги чемпионов. Если ПСЖ сегодня победит Баварию в финале, то Интер заработает на аргентинце еще 2 млн евро.

Добавим, что Икарди провел 34 матча во всех турнирах сезона 2019/20, в которых отметился 20 голами и 4 ассистами.

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