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Інтер повинен вболівати за ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів – міланці можуть отримати чималу фінансову вигоду

16:59 - Читать на русском
Інтер повинен вболівати за ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів – міланці можуть отримати чималу фінансову вигоду
Неймар та Ікарді / Getty Images

Керівництво Інтера має власний інтерес у фіналі Ліги чемпіонів між ПСЖ та Баварією.

 

Міланський клуб у разі перемоги французів отримає чергову частину бонусів за Мауро Ікарді, інформує La Repubblica.

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Минулого літа ПСЖ викупив нападника за 50 млн євро, однак угода передбачає низку додаткових виплат. Інтер вже отримав бонуси за перемогу Ікарді в чемпіонаті та Кубку Франції, також є окремий пункт щодо Ліги чемпіонів. Якщо ПСЖ сьогодні здолає Баварію у фіналі, то Інтер заробить на аргентинцю ще 2 млн євро.

Додамо, що Ікарді провів 34 матчі у всіх турнірах сезону 2019/20, в яких відзначився 20 голами і 4 асистами.

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Італія Ліга чемпіонів ПСЖ - Баварія Мауро Мауро Ікарді Інтер Інтер ПСЖ ПСЖ
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