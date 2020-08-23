Інтер повинен вболівати за ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів – міланці можуть отримати чималу фінансову вигоду

Міланський клуб у разі перемоги французів отримає чергову частину бонусів за Мауро Ікарді, інформує La Repubblica.

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Минулого літа ПСЖ викупив нападника за 50 млн євро, однак угода передбачає низку додаткових виплат. Інтер вже отримав бонуси за перемогу Ікарді в чемпіонаті та Кубку Франції, також є окремий пункт щодо Ліги чемпіонів. Якщо ПСЖ сьогодні здолає Баварію у фіналі, то Інтер заробить на аргентинцю ще 2 млн євро.

Додамо, що Ікарді провів 34 матчі у всіх турнірах сезону 2019/20, в яких відзначився 20 голами і 4 асистами.

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