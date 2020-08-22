ПСЖ – Бавария: Мбаппе назвал фаворита финала Лиги чемпионов

"У нас есть шанс выиграть Лигу чемпионов – именно поэтому я перешел в этот клуб. Я всегда говорил, что хочу войти в историю французского футбола. Завтра у меня будет еще одна возможность сделать это.

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С тех пор, как я пришел в команду в 2017 году, мы пережили несколько крупных разочарований. Но теперь мы в финале. И это показывает, что ни я, ни вся команда не сдавались. Победа французского клуба в этом турнире стала бы настоящей наградой. Это было моей миссией, когда я пришел сюда. Чем больше дней проходит, тем лучше я себя чувствую. То, что я смог принять участие в полуфинале, очень помогло мне, хотя я был немного не в форме.

Нойер – один из величайших вратарей в истории футбола. Я всегда мечтал противостоять лучшим. Когда ты хочешь быть лучшим, то должен играть против таких же. Завтра мы встретимся с фаворитом. Мам нужно действовать целенаправленно и играть в свой футбол.

Лига чемпионов, как и раньше, – крупнейший клубный турнир. Конечно, странно играть без зрителей. Нам бы хотелось быть здесь вместе с нашими болельщиками. Но мы знаем, что они будут поддерживать нас, где бы они ни были. Так или иначе, но это все еще Лига чемпионов. Вы можете в этом убедиться по темпу игры. Так, зрителей нет, но на стадионе все равно отличная атмосфера.

Вы можете это почувствовать - все хотят выиграть этот турнир. Это необычный формат, он нам навсегда запомнится. Мы были в шоке от трагедии, связанных с пандемией. Этот турнир войдет в историю", – цитирует Мбаппе официальный сайт УЕФА.

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