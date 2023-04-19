Интер принимает Бенфику в ответном матче 1/4 финала ЛЧ 2022/23. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Интер – Бенфика стартовал в 22:00 по киевскому времени на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Первая игра в Лиссабоне завершилась победой "нерадзурри" со счетом 2:0 (забивали Барелла и Лукаку). Победитель двухматчевого противостояния в полуфинале Лиги чемпионов будет противостоять Милану, который выбил Наполи.

Интер – Бенфика: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Бенфика в решающий момент сезона начала сдавать. "Орлы" лидировали в чемпионате Португалии с отрывом в 10 очков, но после поражений от Порту и Шавеша гандикап сократился до 4-х пунктов за 6 туров до финиша. С учетом игры против Интера в Лиссабоне Бенфика проиграла три матча подряд.

У Интера в Серии А дела куда хуже. Команда Симоне Индзаги последний раз выигрывала в чемпионате еще 5 марта. Более того, в 5-ти последних турах "нерадзурри" набрали лишь одно очко и выпали из зоны Лиги чемпионов. Тем не менее, Интер после выездных 2:0 является явным фаворитом на выход в полуфинал.

Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Интер: Онана – Дармиан, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко – Джеко, Лаутаро Мартинес

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, А. Силва, Отаменди, Гримальдо – Флорентину, Шикинью – Р. Силва, Мариу, Аурснес – Рамуш.