Интер подходил к противостоянию с Бенфикой с тяжелой ношей. Подопечные Симоне Индзаги в девяти последних поединках одержали всего одну победу – над Лечче – а их безвыигрышная серия достигла шести матчей. Выход в четвертьфинал стал возможным благодаря удачному жребию (команда встретилась с Порту), фантастическим сейвам Онана и безумному фарту

Правда, значительная часть матчей в неудачной серии должна была завершаться разгромом соперников. "Нерадзурри" тоже не везло, хотя это не отменяло проблем с реализацией и обороной. Ожидалось, что значительно более мощная Бенфика в родных стенах разобьет итальянцев.

Интер получил кадровое преимущество

Роджер Шмидт, однако, столкнулся с серьезными кадровыми потерями. Ему не мог помочь основной центрбек Отаменди и правый фулбек Ба. Последний является самым острым футболистом Европы по показателю созданной остроты на своей позиции. Их заменили Морату и Жилберту соответственно, но это не равноценная ротация.

Симоне Индзаги не мог рассчитывать на Шкриняра и Чалханоглу. Потери ощутимы, однако Интеру было кем их заменить (Бастони и Мхитаряном). Итальянцы даже позволили себе оставить Лукаку и Госенса в запасе – на острие атаки вышли Джеко и Лаутаро, а правого латераля играл Дюмфрис.

Интер оказался не таким слабым, как ожидалось

Первый тайм трудно назвать скучным. На поле были высокие скорости, а мяч постоянно двигался в направлении обоих ворот. Команды демонстрировали хороший уровень футбола, причем Интер выглядел не хуже. А то и лучше.

"Нерадзурри" после стартового натиска Бенфики выровняли ход встречи. Гости провели ряд неплохих атак – в одной из них Лаутаро и Джеко вылетали 2-в-2. Аргентинец пытался разрезать оборону и вывести Эдина один на один, однако Морату перехватил последнюю передачу.

Кроме того, у миланцев часто проходили диагонали и забросы от Бареллы, а Димарко однажды закрутил мяч с углового прямо в ворота. На 25-й же минуте Ачерби едва не отметился шедевром, бахнув метров с 30-ти над правой девяткой.

Словом, Интер был живым и опасным. Тем не менее, на последней трети поля "змеи" выглядели несколько примитивно. Подопечные Симоне Индзаги до перерыва провели всего два удара на 0,1 xG.

Бенфика разочаровала, но должна была забивать до перерыва

Команда Роджера Шмидта здорово выглядела на мяче. Работали фланговые ромбы, активно применялась смена позиций в атаке, индивидуальные рывки и интенсивный прессинг в компактном блоке 4-4-2 никуда не делся. Впрочем, эффективность всех этих аспектов оставалась низкой.

Португальцы провели всего четыре выстрела по воротам. Они потянули на 0,19 ожидаемых голов, причем в последние 15 минут "орлы" вообще перестали бить. Тем не менее, Бенфика дважды могла открывать счёт.

На 17-й минуте Гримальдо выполнил подачу, которую Ди Марко сбросил прямо на ногу Рафе Силве. Нападающий бахнул метров с десяти в ближний угол, однако мяч прошел рядом со стойкой! На 20-й же хозяева провели затяжную атаку, в завершении которой Жоау Мариу пробил с правого края штрафной – мимо дальней штанги!

Команды во втором тайме шокировали: Интер в хорошем смысле, Бенфика – в плохом

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. Второй тайм начался в том же русле, что и первый – Бенфика много работала на мяче, но эффективность действий была почти нулевая. Интер за это жестоко наказал на 51-й минуте, открыв счёт!

Гол оказался максимально простым. Бастони выполнил подачу с левого фланга в штрафную, а Барелла в эффектном прыжке переправил мяч на дальнюю штангу. 0:1! Между прочим, Николу трудно назвать габаритным игроком, однако он заставил Бенфику отыгрываться.

И "орлы" едва не добились своего через пять минут. Жоау Мариу прострелил в штрафную, Гримальдо при попытке замыкания не смог нормально попасть по мячу, а Рамуш попытался протолкнуть мяч с минимального расстояния. В последний момент "нерадзурри" вынесли сферу.

Весь второй тайм Бенфика продолжала работать вторым номером. Команда создавала определенную угрозу для обороны, но войти в штрафную площадь никак не удавалось. Подопечные Роджера Шмидта все же создали несколько полумоментов, но все они имели случайный или неинтересный характер. "Орлам" не удавалось раскатать Интер.

Как следствие, за последние 30 минут основного времени хозяева имели всего одну реальную возможность отыграться. На 74-й минуте Рафа Силва набросил мяч в штрафную, а Гримальдо выстрелом метров с 14-ти направил сферу в правую девятку. Кроме того, в компенсированное время Рамуша выводили на свидание с Онана, однако голкипер спас "нерадзурри".

Интер на классе добил Бенфику

Интер же в завершающей трети поединка стал выглядеть настоящим грандом Серии А. Бенфику начали разрывать в ее сильных аспектах – миланцы легко проходили прессинг лиссабонцев, растягивали компактную схему соперника и сами классно прессинговали в центральной зоне. При этом команда допускала минимальное количество ошибок.

На 67-й минуте такой футбол должен был завершиться голом Мхитаряна, однако он после проникающей передачи пробил прямо во Влаходимоса. На 79-й же Дюмфрис замкнул подачу с правого фланга, заставив голкипера выполнять еще один сейв – а после этого VAR вмешался в эпизод, заметив игру рукой со стороны Гримальдо. Она произошла в штрафной.

Интер заработал пенальти. Лукаку, который вышел на замену, уверенно его реализовал, установив окончательный счет – 2:0! Браво.

"Нерадзурри" празднуют победу на "Да Луж" и делают серьезную заявку на проход в четвертьфинал. Не только по результату, а по игре миланцы выглядят фаворитом пары, хотя до стартового свистка все было наоборот. Ответный матч пройдет на "Джузеппе Меацца" через неделю.

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