"Нас ждет очень интересная и сложная игра. Интер – серьезный клуб, постоянный участник Лиги чемпионов. Надеюсь, ребята приедут на этот замечательный стадион и покажут себя с лучшей стороны. Надеюсь на хороший результат.

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После невероятной победы над Реалом в Мадриде и большого внимания СМИ я надеюсь, что ребята сохранят спокойствие, сосредоточенность и продолжат играть в качественный футбол. Мы понимаем, что Интер будет оказывать на нас большое давление, но у нас есть свои сильные стороны. Это наши быстрые контратаки. Интер играет не так, как Реал и Шахтер. Команда Индзаги играет по схеме 3-5-2. У них очень сильная атакующая линия, и они очень опасны на стандартах", – цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч Интер – Шериф состоится сегодня, начало в 22:00. После двух туров миланцы с одним пунктом, а сенсационная команда Вернидуба возглавляет группу D с 6 очками.

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