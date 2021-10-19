"На нас чекає дуже цікава і складна гра. Інтер – серйозний клуб, постійний учасник Ліги чемпіонів. Сподіваюся, хлопці приїдуть на цей чудовий стадіон і покажуть себе з найкращого боку. Сподіваюся на хороший результат.

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Після неймовірної перемоги над Реалом в Мадриді і великої уваги ЗМІ я сподіваюся, що хлопці збережуть спокій, зосередженість і продовжать грати в якісний футбол. Ми розуміємо, що Інтер буде чинити на нас великий тиск, але у нас є свої сильні сторони. Це наші швидкі контратаки. Інтер грає не так, як Реал і Шахтар. Команда Індзагі грає за схемою 3-5-2. У них дуже сильна атакувальна лінія, і вони дуже небезпечні на стандартах", – цитує Вернидуба офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що матч Інтер – Шериф відбудеться сьогодні, початок о 22:00. Після двох турів міланці з одним пунктом, а сенсаційна команда Вернидуба очолює групу D з 6 очками.

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