Самым полезным игроком Шахтера во встрече с Интером по оценкам InStat стал голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин.

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В поединке с итальянцами он отразил шесть ударов по воротам, трижды удачно сыграл на выходе и отдал 42 передачи с точностью 71%, сообщает издание Zbirna.com. Нагрузка на вратаря выпала колоссальная – в сумме футболисты Интера 19 раз били по воротам, выполнили 17 стандартных положений и сделали 24 подачи после игровых ситуаций!

В тройку лучших футболистов Шахтера также вошли Тарас Степаненко (303 балла) и Додо (289 баллов). К слову, самым полезным игроком поединка стал защитник Интера Милан Шкриняр (355 баллов).

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