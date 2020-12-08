"На наш взгляд влине поражение в матче с Боруссией М? Мы будем думать о победе над Реалом и не о поражении от Боруссии. Нам нужно концентрироваться на завтрашнем матче, а прошлые поединки нас уже не интересуют.

Интер – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Как планируем пройти Интер? Точно так же, как и Интер хочет пройти нас. С полной концентрацией, настроем на игру и большим желанием пройти в 1/8 Лиги чемпионов

Мы готовы полностью и понимаем, что будем играть против сильного соперника. Мы знаем, что должны действовать аккуратно в обороне, но не нужно забывать и о работе на ататку. Мы уверены в себе как физически так и психологически. Наша команда уже все разобрала по завтрашней игре, остались только некоторые детали, которые нам нужно отработать.

Опасность от Лукаку и Мартинеса? У каждой команды, которая будет играть против таких форвардов, будут проблемы. Это даже не проблемы, а большой объем работы для наших защитников. Но я столько же беспокоюсь и за нашу игру в атаке. Мы прекрасно понимали, какая у нас группа, по оценкам всех аналитиков мы не имели шансов на выход в плей-офф, но мы еще здесь и боремся за выход в следующий раунд

Нас ожидает интенсивная и сложная игра с обеих сторон. Результат предыдущего нашего матча с Интером доказал, что мы не являемся я слабой командой", – сказал Каштру на пресс-конференции.

В группе В лидирует Боруссия М с 8-ю очками, на втором месте расположился именно Шахтер с 7-ю зачетными баллами, такое же количество очков и у Реала. Замыкает квартет Интер, у которого 5 баллов. При таком сценарии только только немецкий клуб гарантировал себе досрочно еврокубковую весну, но это также может быть и место в Лиге Европы (третья ступень).

Шахтер разгромил Минай – лидеры отдохнули перед ЛЧ, бенефис латералей, автоголы и пижонский пенальти