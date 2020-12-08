Решающий поединок для чемпиона Украины с точки зрения борьбы за выход в 1/8 финала турнира. Матч и онлайн-трансляция Интер – Шахтер на "Футбол 24" стартует 9 декабря в 22:00 по Киеву. Игра пройдет в Милане на стадионе Джузеппе Меацца. Поединок первого круга на НСК Олимпийский завершился нулевой ничьей.

Интер – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

После 5-ти туров "горняки" набрали 7 очков и занимают второе место группы B. Интер с 5-ю очками замыкает турнирную таблицу, но команда Антонио Конте имеет неплохие шансы на выход в 1/8 финала – для этого нужно побеждать Шахтер и надеяться на выигрыш одной из команд в матче Реала и Боруссии Менхенгладбах. "Горнякам" для выхода в плей-офф необходима победа – ничья подарит второе место только в случае невыигрыша Реала в Мадриде.

Где смотреть матч Интер – Шахтер онлайн

Игру в Украине уже традиционно покажут на нескольких платформах. Смотреть матч Интер – Шахтер онлайн можно на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) при наличии соответствующей подписки. Кроме этого, прямая трансляция пройдет на канале "Футбол 2", начало за 10 минут до стартового свистка. Там же в 21:00 стартует предматчевая студия "Ночь Лиги чемпионов", которая подытожит ход встречи сразу после ее завершения в 23:55.

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