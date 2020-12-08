"Як на нас влине поразка у матчі з Борусією М? Ми не будемо думати про перемогу над Реалом і не про поразку від Борусії. Нам потрібно концентруватись на завтрашньому матчі, а минулі поєдинки нас вже не цікавлять.

Інтер – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Як плануємо пройти Інтер? Точно так, як і Інтер хоче пройти нас. З повною концентрацією, настроєм на гру і великим бажанням пройти в 1/8 Ліги чемпіонів

Ми готові повністю і розуміємо, що гратимемо проти сильного суперника. Ми знаємо, що повинні діяти акуратно в обороні, але не потрібно забувати і про роботу на ататку. Ми впевнені у собі як фізично так і психологічно. Наша команда вже все розібрала щодо завтрашньої гри, залишились лише певні деталі, які нам потрібно відпрацювати.

Небезпека від Лукаку і Мартінеса? У кожної команди, яка гратиме проти таких форвардів, будуть проблеми. Це навіть не проблеми, а великий обсяг роботи для наших захисників. Але я настільки ж турбуюсь за нашу гру в атаці. Ми прекрасно розуміли, яка у нас група, що за оцінками всіх аналітиків ми не мали шансів на вихід у плей-офф, але ми ще тут і змагаємось за вихід у наступний раунд

Нас очікує інтенсивна і складна гра з обох боків. Результат попереднього нашого матчу з Інтером довів, що ми не є слабкою командою", – сказав Каштру на прес-конференції.

У групі В лідирує Борусія М з 8-ма очками, на другій сходинці розташувався саме Шахтар з 7-ма заліковими балами, така ж кількість очок і в Реала. Замикає квартет Інтер, у якого 5 балів. За такого сценарію лише німецький клуб гарантував собі достроково єврокубкову весну, але це також може бути і місце у Лізі Європи (третя сходинка).

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