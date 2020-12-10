"Такой результат конечно нас устраивает, но нужно понимать, что можно было лучше сыграть.

Интер – Шахтер – 0:0 – видеообзор матча

Необычная схема? Нам не трудно было перестроиться, игрокам все доступно объяснили на теории до поединка. Каждый на поле понимал, какую позицию должен занимать.

На последних минутах могли выбегать на пустые ворота? У нас были и другие моменты, но, к сожалению, мы не смогли ими воспользоваться. Нужно понимать, что с такими командами как Реал и Интер много возможностей не будет", – сказал Матвиенко в эфире ТК Футбол.

Шахтер не пропустил Интер в плей-офф ЛЧ, а сам занял третье место, которое гарантирует участие в 1/16 финала Лиги Европы.

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